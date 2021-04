Espetáculo de teatro “Litle B” chega a Vila Real

Depois do Porto, Coimbra, Ponte de Lima, Setúbal e Sintra, o espetáculo de teatro “Little B”, uma criação da companhia Visões Úteis, chega ao Teatro Municipal de Vila Real já esta sexta-feira, dia 30 de abril, às 21h.

“Little B” é um espectáculo concebido e escrito por Ana Vitorino, Carlos Costa, Mário Moutinho e Sara Barros Leitão. Inspirado pela biografia profissional de Mário Moutinho, o espetáculo recusa, no entanto, uma perspetiva arquivista ou documentarista: aqui não interessa tanto a vida do Mário, mas a pluralidade de vidas que uma vida pode conter; não tanto a sua vida vivida, mas a sua vida por viver; não tanto aquilo que (d)ele se recorda mas os atalhos, imprecisões e armadilhas da memória que se tornam evidentes quando se tenta arquivar uma vida.

E sobretudo, mais do que aquilo que o Mário fez, interessa o que sonhou e falhou fazer – porque é aí que todos nos encontramos: o protagonista de Dumas/Sartre (“Kean”) que nunca fez, o Próspero, rodeado de marionetas, que nunca interpretou, o solo de bateria (“Little B”, The Shadows) que nunca tocou. Apesar do seu ponto de partida biográfico, “Little B” não tem pretensões documentais, dedicando-se simultaneamente àquilo que aconteceu, ao que poderia ter acontecido, ao que gostaríamos que acontecesse, ao que nunca mais acontecerá e ao que está por acontecer.

Um espetáculo sobre os encontros dos tempos, sobre “pessoas que se repetem” e que, por isso, se encontram, a si mesmas e às outras, sobre pessoas que reconhecem a sua vida nas dos outros, mais do que na projeção que fazem de si, sobre atores que vivem na memória uns dos outros.

Ficha artística

Direção e Texto – Ana Vitorino, Carlos Costa, Mário Moutinho, Sara Barros Leitão; Cenografia – Inês de Carvalho; Sonoplastia – João Martins; Desenho de luz – Pedro Correia; Vídeo – Alexandra Allen, Sara Allen; Interpretação – Ana Vitorino, Carlos Costa, Mário Moutinho, Francisca Neves participação especial Leonor Costa, Pedro Monteiro; Produção – Visões Úteis; Coprodução – Teatro Municipal do Porto, Teatro Diogo Bernardes, Teatro Académico de Gil Vicente



Duração aproximada – 90 minutos

Espetáculo para maiores de 14