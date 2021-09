Espetáculo Etnomusical alusivo ao tempo das Invasões Francesas animou a noite flaviense

No passado sábado, dia 11 de setembro, o Largo da Lapa e a envolvente do Forte de S. Francisco foram palco de um espetáculo Etnomusical alusivo às invasões francesas, por ocasião dos 200 anos da morte de Napoleão Bonaparte. O evento contou com a participação de mais de duas centenas de espectadores, em cumprimento das normas vigentes de saúde pública.

Inserido no projeto “Chaves, Pólo de Cultura em Rede: Dois mil anos de história, arquitetura e cultura”, cuja a ação foi calendarizada em abril do corrente ano, a encenação teatral ao som da música tradicional portuguesa, com gaitas de foles, pauliteiros e zés pereiras, ficou marcada pelos aplausos calorosos do público no decorrer do espetáculo, com destaque para animação das personagens à época e para o espetáculo pirotécnico de fogo preso nas muralhas do Forte de S. Francisco.

O evento, realizado numa vertente pedagógica e histórica, colocou em evidência a importância do Forte de São Francisco, numa partilha da herança cultural que se preservou até ao tempo presente e de que Chaves e os flavienses tanto se orgulham.

Projeto financiado pelo Norte 2020, Portugal 2020 e União Europeia ‐ Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.