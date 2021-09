Espetáculo Etnomusical alusivo ao tempo das Invasões francesas na envolvente do Forte de S. Francisco

Inserido no projeto “Chaves, Pólo de Cultura em Rede: Dois mil anos de história, arquitetura e cultura”, o município apresenta no próximo dia 11 de setembro, pelas 21h00 no Largo da Lapa e envolvente ao Forte de S. Francisco um espetáculo Etno-musical alusivo às invasões francesas, por ocasião dos 200 anos da morte de Napoleão Bonaparte.

Esta atividade será acompanhada por música tradicional portuguesa, nomeadamente, com gaitas de foles, pauliteiros e zés pereiras que marcam o folclore transmontano. Terá ainda animação com personagens à época e um espetáculo pirotécnico de fogo preso nas muralhas do Forte de S. Francisco.

Pretende- se que o evento se revista de uma vertente pedagógica, evocando as invasões francesas e os acontecimentos da época na qual se pretende evidenciar a espessura histórica que carateriza a cidade de Chaves, dando relevo ao Forte de São Francisco, numa partilha da herança cultural que se preservou até ao tempo presente e de que Chaves e os flavienses tanto se orgulham. Um espetáculo com entrada gratuita, limitada à lotação existente e sujeita a levantamento prévio de bilhete na Biblioteca Municipal de Chaves ou Posto de Turismo do Alto Tâmega.

Projeto financiado pelo Norte 2020, Portugal 2020 e União Europeia ‐ Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.