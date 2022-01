Espetáculo “O Ensaio dos Abutres” foi apresentado no Município de Sabrosa

No passado dia 21 de janeiro, o município de Sabrosa recebeu a Peripécia Teatro com duas apresentações do espetáculo “O ensaio dos abutres”.

Durante a tarde da passada sexta-feira a performance foi apresentada a alunos do ensino secundário da Escola Miguel Torga e aos alunos da Academia Sénior de Sabrosa, sendo novamente apresentada à noite, desta vez para o púbico em geral.

Este espetáculo surge de uma coprodução com a associação ecologista Palombar e que se centra essencialmente na conservação de uma ave crucial para o ecossistema, os abutres Ibéricos.

Trata-se de um espetáculo dramático e com grande densidade, que nos leva a refletir sobre estas aves que se encontram em extinção e que ao longo dos tempos se nomeiam com uma conotação negativa.

O humor, a dança e a ironia estiveram presentes na apresentação da peça que também levou o público a refletir sobre os medos, a morte e essencialmente sobre o estilo de vida que hoje em dia vivemos.

