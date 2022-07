Espetáculo Pirotécnico do Aquae Flaviae cancelado

O município de Chave informa que, em função da situação de alerta decretada pelo Governo, o espetáculo pirotécnico programado para a noite de hoje, no Aquae Flaviae Fest, não se irá realizar.

Com o significativo aumento do risco de incêndios rurais, o Governo implementou medidas de carácter excepcional, nomeadamente a proibição e a ultilização de fogo de artifício ou outros artefactos pirotécnicos, desde as 00h00 de hoje até às 23h59 do dia 15 de julho.

Os restantes espetáculos decorrerão como previsto no programa do Festival.