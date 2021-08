Espetáculos “Umbral” e “Queda de Um Anjo” vão passar por mais locais da região

Os espectáculos do projecto Palavras Cruzadas “Umbral” e “Queda de Um Anjo”, que estrearam em Vila Real, vão passar ainda por outros locais.

“UMBRAL”, um espectáculo de música e teatro inspirado nas palavras dos pássaros e no canto dos poetas de Trás-os-Montes, vai estar no dia 26 de Agosto na Casa de Mateus, depois de ter já passado também por São Martinho de Anta;

“QUEDA DE UM ANJO”, uma revisitação da obra de Camilo Castelo Branco encenada por João Garcia Miguel com interpretação de Sara Ribeiro e Vítor Rua (música) irá a Bragança no dia 24 de Setembro.

[O projecto Palavras Cruzadas é uma parceria do Teatro de Vila Real com o Espaço Miguel Torga, a Fundação da Casa de Mateus e o Teatro Municipal de Bragança, com o apoio do Norte 2020.