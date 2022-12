Espírito de Natal percorreu escolas do concelho de Lamego

As festas de Natal regressaram às escolas do concelho de Lamego. Os cenários, as roupas, as músicas e as danças foram muito diferentes, mas o entusiasmo e a alegria dos mais pequenos foi sempre a nota dominante.

Nas semanas anteriores, professores, técnicos e auxiliares de educação empenharam-se para que tudo corresse pelo melhor. A dedicação foi total. Chegados ao grande dia, as crianças tentaram recordar as coreografias e as músicas para que tudo fosse perfeito. Também o Pai Natal e os seus ajudantes percorreram os estabelecimentos de ensino do concelho.

O executivo da Câmara Municipal de Lamego esteve sempre presente nestes grandes momentos. “Acompanhámos com entusiasmo o esforço dos nossos alunos na realização das Festas de Natal. Estamos orgulhosos dos espetáculos que tivemos oportunidade de assistir e felicitamos toda a comunidade educativa pelo sucesso alcançado. Lamego viveu o Natal, através do olhar mágico das nossas crianças”, afirma a Vice-Presidente Catarina Ribeiro.