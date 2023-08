Esquadra de Cavalaria da GNR de Vila Real com aumento de efetivo

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, recebeu, dia 9 de agosto, na Esquadra de Cavalaria (ECav) do Destacamento de Intervenção de Vila Real, dois solípedes, com origem na Unidade de Segurança e Honras de Estado (USHE).

Com esta transferência de solípedes, a ECav, vê o seu efetivo aumentado, possibilitando um reforço quanto ao seu trabalho diário para o cumprimento das várias tarefas atribuídas, quer no serviço operacional de patrulha ou honorífico, como também, no âmbito da atividade de equitação terapêutica.

“Desde a nossa fundação e até aos dias de hoje, que o cavalo é um aliado fiel no desempenho da nossa missão. Bem-vindas, Gótica e Altiva”, informou o Comando.