Esta semana, no Teatro de Vila Real: Márcia, “Farsa de Inês Pereira” e Shortcutz Vila Real

A semana no Teatro de Vila Real começa com mais uma sessão do Shortcutz Vila Real que é uma viagem, a partir de cineastas nacionais, para a nostalgia, os desafios e inquietações de um passado distante, mas com a incerteza do futuro. Telmo Churro, Jorge Cramez e João Nicolau são os autores que constituem o programa da sessão.

Na quarta-feira, 9 de Fevereiro, a companhia ACE Teatro do Bolhão apresenta a peça de teatro “Farsa de Inês Pereira”, em duas sessões para as escolas.

Para dar provas da originalidade do seu trabalho, Gil Vicente propôs-se criar uma obra a partir de um ditado popular escolhido por aqueles que o acusavam de plágio — “mais quero asno que me leve, que cavalo que me derrube”. E acabou, desta forma, por escrever a sua obra mais complexa ao nível da estrutura dramática e narrativa. A história da Inês Pereira pode ser a de qualquer uma outra moça casadoira e filha do povo. Apesar de vir, no desfecho da farsa, a revelar-se um exemplo dos maus costumes que Vicente satiriza, nunca deixa, ao longo de toda a narrativa, de ser um exemplo da rebeldia jovem, numa voz feminina que destaca a sua força num tempo de silêncios conformados.

Mas em toda esta farsa, o teatro transborda da literatura, nas personagens bem recortadas, nas situações e acções que devem mais ser feitas que lidas. E este espectáculo é a transformação de uma das maiores obras escritas de Gil Vicente, em acontecimento e acção, para que os estudantes da “Farsa de Inês Pereira” possam ver Inês com os seus próprios olhos, aos seus pretendentes e a todas as personagens que escrevem em tempo real esta comédia em toda a sua dimensão satírica. Não vamos ler a obra com os alunos, vamos mostrá-la, dá-la a provar e depois digeri-la em conversa.

No sábado, dia 12 de Fevereiro, a cantautora Márcia subirá ao palco do Grande Auditório.

Márcia é seguramente um dos talentos maiores da composição em língua portuguesa. Os seus discos atestam isso mesmo, bem como as canções que escreveu para outros artistas como Ana Moura, António Zambujo, Sérgio Godinho, entre outros.O início da sua discografia deu-se com o EP “A Pele que Há em Mim”; seguiram-se “Dá”, “Casulo”, “Quarto Crescente” e “Vai e Vem”. Foi precisamente com o último disco que conquistou o Prémio José da Ponte, da Sociedade Portuguesa de Autores, bem como a nomeação para os Globos de Ouro da SIC / Caras, com a música “Tempestade”.

Em 2019 passou por cidades e eventos significativos, como o caso do NOS Alive, com o duplo concerto no EDP Fado Café e a actuação surpresa no Coreto, assim como a celebração no Coliseu dos Recreios (Lisboa). As cidades do Rio de Janeiro e São Paulo (Brasil) receberam, nesse ano, as primeiras apresentações em solo canarinho.

Seguiu-se a edição do seu primeiro livro – “As estradas são para ir” –, uma combinação de ilustrações feitas pela artista e uma partilha de canções, crónicas e pensamentos. No presente, Márcia apresenta um espectáculo impactante em que as suas canções são pautadas por uma narrativa de luz muito personalizada.

O novo álbum é uma realidade e nunca a palavra consistência teve tanta propriedade como quando aliada ao nome Márcia.