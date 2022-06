Estádio Municipal de Boticas recebeu miniencontro de Petizes e Traquinas

O Estádio Municipal de Boticas recebeu no passado domingo, dia 29 de maio, um miniencontro de Futebol dos escalões de Petizes e Traquinas, inserido no 62º Encontro de Futebol para Crianças – Petizes e Traquinas.

A iniciativa, organizada pelo Grupo Desportivo de Boticas (GD Boticas) com o apoio da Câmara Municipal, contou com a participação de cerca de 120 atletas representativos de vários clubes da região, nomeadamente do GD Boticas, GD Cerva, ADE Geração Talentos e Mondinense FC.

Como é habitual neste tipo de encontros, o dia foi envolto num verdadeiro espírito desportivo, repleto de fair-play dentro e fora das quatro linhas.

No final do minitorneio foi oferecido um lanche a cada um dos pequenos jogadores e membros do staff dos clubes participantes.

GC CM Boticas