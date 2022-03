Estágio de Karate com ambiente fabuloso

Realizou-se, no passado sábado, o Estágio de Inverno da Associação Distrital de Karate de Vila Real. Um evento que faz parte do calendário desta associação e que contou com a participação de mais de 140 atletas das escolas pertencentes a esta associação, Vila real, Régua, Ciumeira e Sabrosa.

O estágio foi ministrado pelo Sensei Nuno Moreira, o atleta mais medalhado a nível nacional e internacional.

A última hora foi dada uma aula de karate/defesa pessoa pelo responsável da associação, Prof. Paulo Azevedo. Esta aula contou com a participação de todos os atletas inscritos, respetivos pais e amigos. Uma hora cheia de boa disposição alegria e muita motivação para com os exercícios executados. Foi uma maneira muito divertida de terminar o estágio, em verdadeiro ambiente fantástico e familiar.

A ADKVR congratula-se e agradece a todos os pais e atletas desta associação, pela forma calorosa de como aderiram a este evento, a sua boa disposição e o calor humano com que encheram o Pavilhão de Desportos de Vila Real.