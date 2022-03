“Este destino turístico é um diamante já polido e tem tudo para vencer”

A afirmação é do Professor Abílio Vilaça, Especialista em Turismo e Estratégia, à margem da conferência sobre Turismo em Chaves, promovida pelo Semanário Vida Económica.

“Queremos atrair mais turistas que permaneçam mais tempo no território, para que se possa incrementar valor ao nosso território e contribuir para a afirmação da dinâmica económica do concelho e da região do Alto Tâmega”. A declaração é do Presidente da Câmara de Chaves, ontem, à margem de uma conferência sobre Turismo, organizada em Chaves pelo Semanário Vida Económica.

Nuno Vaz deixou claro que existe uma visão integrada e estruturada daquilo que é o posicionamento de Chaves nesta matéria, quer no âmbito da Eurocidade, quer no âmbito da região do Alto Tâmega, com um planeamento estratégico concebido e em execução, centrado na água e no bem-estar, mas também no nosso património natural, património edificado, nos produtos locais e elementos diferenciadores deste território. Não obstante, para o autarca é importante desenvolver-se um trabalho de cooperação intensa com os operadores turísticos, hoteleiros e empresários da restauração, para uma promoção adequada do destino.

Para Abílio Vilaça, Professor Especialista em Turismo e Estratégia, impulsionador desta conferência em Chaves e autor do livro “Piscinas nos Empreendimentos Turísticos: Paraíso ou Pesadelo?”, “este destino turístico é um diamante já polido, tem tudo para dar certo e para vencer”. O docente do ISAG – European Business School não tem dúvidas que “o Alto Tâmega tem o trabalho de casa feito, o plano estratégico definido, com oferta de alojamento já estruturada. É importante agora desenvolver produto turístico integrado, com pacotes de alojamento, animação, gastronomia e visitas culturais”.