Estratégia Local de Habitação em execução no Município de Montalegre

Homologada em agosto do ano passado, está em execução a Estratégia Local de Habitação (ELH) no município de Montalegre, instrumento de planeamento de iniciativa municipal que resulta do Programa 1.º Direito. O foco está direcionado no apoio a famílias que vivem em condições habitacionais indignas e que não dispõem de capacidade financeira para suportar o custo de acesso a uma habitação adequada. No concelho foram sinalizados 71 fogos privados e 47 municipais. As últimas representam um investimento próximo dos cinco milhões de euros. Esta ação é para colocar no terreno até 2026.

A Estratégia Local de Habitação (ELH) faz o diagnóstico das carências habitacionais existentes relativamente ao acesso à habitação e a identificação de potenciais soluções adequadas às necessidades dos atuais e dos potenciais residentes no concelho. Nesse âmbito, em Montalegre, está prevista a aquisição de habitações nas aldeias para servir pessoas isoladas com carência económica e sem retaguarda familiar, bem como beneficiários diretos sem condições dignas de habitabilidade. Está ainda previsto melhorar o parque habitacional social municipal, requalificar os núcleos urbanísticos da Borralha e do Bairro do Crasto (Montalegre) e incremento da oferta de habitação em regime de renda acessível.

Ainda sob esta matéria, o município de Montalegre criou um gabinete dedicado à implementação da EHL e acompanhamento dos beneficiários (HABITAR – Gabinete de Apoio à Habitação). Este gabinete terá a responsabilidade de fazer as visitas às habitações dos beneficiários diretos inscritos e ajudar nas candidaturas. Estas serão aprovadas ou rejeitadas pelo IHRU (Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana).