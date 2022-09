Estreia de Victor Bessa na Rampa do Caramulo

Victor Bessa ao volante do seu Radical Club Sport, vai marcar presença já este fim de semana na Rampa do Caramulo, que é a penúltima jornada do Campeonato Portugal Montanha JC Group, organizado pelo Targa Clube.

Segundo o piloto da Régua, mas profissionalmente radicado em Lamego” tudo isto é novo para mim, nunca corri nesta rampa do Caramulo, por isso é mais uma novidade, mais um desafio que tenho pela frente, e que logicamente quero superar. Por isso as primeiras subidas irão ser feitas coim alguma cautela, para depois começar a andar mais depressa. Em relação aos objectivos, é para chegar ao fim de todas as subidas, e depois a lutar sempre para melhorar os meus tempos, e tentar chegar ao pódio da categoria, esperando que o carro esteja bem”, conclui Victor Bessa.

Victor Bessa e o Radical Club Sport vão fazer as verificações técnicas e documentais no centro do Caramulo no sábado de manha, para da parte da tarde dar lugar às primeiras subidas. Depois no domingo terão lugar as restantes subidas.

JBVA ASSESSORIA