Estreia em Vila Real peça ao ar livre que debate a natureza

“A Queda de Um Anjo” é a nova peça da Companhia João Garcia Miguel que traz a cena uma das obras mais emblemáticas do autor Camilo Castelo Branco, ao debater a relação entre o homem e as naturezas: a sua natureza e a natureza que o envolve. O espetáculo, que se estreia no próximo dia 7 de agosto, às 21h30, junto ao Museu da Vila Velha, em Vila Real, é 100% gratuito e apresentado ao ar livre, em pleno coração da cidade.

Baseada na obra do século IXX “A Queda de Um Anjo”, a peça pretende ser uma junção entre a música, performance, o texto e o teatro, contando com a interpretação da atriz Sara Ribeiro e com música original de Vitor Rua. A língua, o pensar, o sentir português são ainda temas deste espetáculo que quer levar os espectadores numa viagem pela literatura nacional do século.

“Numa altura em que a relação do Homem consigo próprio e com a natureza é posta em causa, também devido à pandemia, quisemos que “A Queda de Um Anjo” levasse os espectadores a pensarem sobre temas que hoje são tão importantes e atuais, mas tendo como base um dos textos incontornáveis da literatura nacional. Desde o início que quisemos também destacar a relação entre Camilo Castelo Branco e a região de Trás-os-Montes e, por esse motivo, encontrámos na cidade de Vila Real o local ideal para apresentar este espetáculo pela primeira vez, através de um momento ao ar livre que tem exatamente a beleza da cidade nortenha como pano de fundo”, explica João Garcia Miguel, encenador da peça.