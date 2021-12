Estudante da UTAD no top 10 dos melhores de Economia

A média com que António Paço concluiu a licenciatura em Economia na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) valeu-lhe o reconhecimento do Banco de Portugal (BdP), com a atribuição do Prémio Professor Jacinto Nunes. Ao distinguir os 10 melhores estudantes de Economia no ano letivo de 2020-21, este galardão foi recebido com “orgulho e felicidade”.

“Este prémio ‘individual’ é um reconhecimento pelo trabalho desenvolvido ao longo dos três anos de licenciatura, contudo, tem um significado um pouco mais especial. Constitui-se também como uma recompensa à persistência diária dos meus pais em me proporcionarem todas as condições para alcançar patamares de sucesso”, salienta o jovem recém-licenciado.

Foi no gosto pelo que se faz, no trabalho individual, no bom ambiente de toda a comunidade académica (desde docentes a colegas) e no suporte familiar que António Paço cunhou o sucesso. “A licenciatura em Economia na UTAD possibilitou-me a agregação dos fatores que considero necessários para atingir os melhores resultados possíveis”, reitera.

Natural de Lamego, António Paço ingressou no curso em 2018 e reconhece que a UTAD apresenta “um fator distintivo para o seu sucesso: a existência de uma relação de proximidade entre docentes e estudantes”. “É por isso que recomendo a licenciatura em Economia na UTAD a todos aqueles que se interessam pelas questões económicas e que ambicionam legitimamente ser um elemento ativo na comunidade académica”, frisa.

Devido às restrições pandémicas, os premiados foram recebidos individualmente pelos membros do Conselho de Administração do BdP. Por isso, António Paço teve a oportunidade de estar à conversa com o vice-governador, Luís Máximo dos Santos, tendo visitado depois o Museu do Dinheiro.

Aos 22 anos, António Paço admite que o Prémio Professor Jacinto Nunes é o impulso para prosseguir “com o mesmo rigor noutros projetos, quer sejam académicos ou profissionais”.

O Prémio Professor Jacinto Nunes distingue, anualmente, os alunos com a melhor média final na licenciatura em Economia nos estabelecimentos de Ensino Superior. A cerimónia da entrega realizou-se a 25 de novembro, na sede do Banco de Portugal, em Lisboa.

