Estudantes cabo-verdianos terminam estágio no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro

Um novo grupo de estudantes da Universidade de Santiago, em Cabo Verde, termina estágio no Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD)

Sete estudantes do Mestrado em Enfermagem de Saúde Materno Infantil, da Universidade de Santiago, em Cabo Verde, concluíram no passado mês de março, o estágio curricular de 320 horas, nos Serviços de Ginecologia/ Obstetrícia e Pediatria/ Neonatologia.A realização destes estágios resulta de um protocolo celebrado em julho de 2021, entre o CHTMAD e a Universidade de Santiago, que tem como objetivo a cooperação formativa entre as instituições.

Na fotografia, os estudantes estão acompanhados pelos responsáveis dos serviços pelos quais passaram e, na voz do Enfermeiro Diretor, Enf.º Júlio Azevedo, receberam os votos sinceros de muito sucesso a nível pessoal e profissional.