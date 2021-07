Estudantes da UTAD e Universidade do Perú estão a colaborar em projeto de ensino online

Cinco estudantes da licenciatura em Engenharia Civil da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) estão a colaborar com 20 estudantes da Universidade de Piura, Peru, no desenvolvimento de cinco projetos para apresentação de soluções no âmbito da engenharia civil. Estes projetos estão integrados no programa Collaborative Online International Learning (COIL) que permite experiências de mobilidade virtual, ou seja, dinâmicas à distância em interação com instituições internacionais parceiras, e implicam uma parceria entre docentes de diferentes países, por forma a proporcionar aos estudantes a oportunidade de colaborarem em ambiente online.

Neste projeto COIL os estudantes da UTAD têm como responsabilidade planear a gestão do seu projeto, nomeadamente do tempo, das tarefas, da qualidade, dos riscos, da comunicação e da qualidade. Já os estudantes peruanos têm como responsabilidade executar a parte técnica dos projetos, nomeadamente habitações “Viviendas Miraflores”; um canal “Villa Sullana”; um “Centro Médico”; uma estrada “Calzada Catacaso” e uma casa “Villa California”.

Cada projeto corresponde a uma necessidade real que a equipa tem de estudar para apresentar uma solução no âmbito da engenharia civil, e está integrado, no caso dos estudantes peruanos, na unidade curricular Proyectos de Ingeniería Civil, com supervisão da docente Gabriela Chávez e, no caso dos estudantes da UTAD, na unidade curricular de Gestão de Empresas de Construção (3º ano da licenciatura em Engenharia Civil) sob a orientação da docente Caroline Dominguez.

“Esta colaboração tem sido extremamente desafiante para os alunos, desde formar equipas, ultrapassar barreiras do desfasamento de horários, do idioma, aprender em conjunto, e liderança”, explica a docente da UTAD tendo sido também um desafio “adaptar a unidade curricular a um modelo hibrido onde aprendi muito com a colega do Peru, além de novas ferramentas e formas de avaliação conjunta à distância”, acrescenta.

Para Gabriela Chávez Quiroga, docente da Universidade de Piura, esta experiência tem representado uma “oportunidade de enriquecimento da formação pessoal e profissional dos estudantes, que saíram da sua zona de conforto e ultrapassaram uma série de dificuldades, próprias do desenvolvimento de um projeto, com estudantes estrangeiros, além dos costumes e da barreira da língua.

Já os estudantes consideraram a experiência como “gratificante e enriquecedora” devido ao “trabalho conjunto”, tendo “representado uma oportunidade de enriquecimento da sua formação pessoal e profissional”.

As equipas já finalizaram os projetos tendo os mesmos sido defendidos publicamente com a presença dos diretores dos cursos, docentes da UTAD e da Universidade de Piura e assessores externos, tendo “evidenciado uma elevada qualidade de trabalho, quer na parte técnica como na de gestão”.