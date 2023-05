Estudantes de biotecnologia visitaram UTAD

A Sociedade Portuguesa de Biotecnologia (SPBT) propôs aos núcleos de estudantes da área da biotecnologia do País desenvolver um evento sob o mote “Biotech On The Road”. A Universidade de Trás-Os-Montes e Alto Douro (UTAD) não quis deixar de aceitar o desafio para estabelecer e estimular uma rede de discussão e formação em biotecnologia.

Entre 28 e 30 de abril, alunos de várias universidades portuguesas encontraram-se na academia transmontana. Em equipas de oito, os estudantes realizaram atividades laboratoriais na área de biotecnologia microbiana, humana, animal e vegetal. Na cerimónia de encerramento, foram atribuídos os prémios às equipas vencedoras.

Daniel Vieira, presidente do núcleo de estudantes de Genética e Biotecnologia da UTAD, refere que a realização de atividades de carácter científico e lúdico “estreitou contactos com estudantes de origens e realidades distintas, o que permitiu expandir um conjunto de competências pessoais, sociais, científicas e culturais”.

Ao mesmo tempo, o ‘Biotech On The Road’ deu a conhecer a UTAD aos estudantes das restantes universidades participantes e alguma da oferta ao nível de mestrados e doutoramentos.

No final, os estudantes ficaram a conhecer a cidade de Vila Real através de um Peddy paper e um passeio pelos passadiços do Corgo.

Fonte: UTAD