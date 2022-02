Estudantes de Medicina da Missão País fazem voluntariado em Alijó

Alijó vai receber, de 27 de fevereiro a 6 de março, um grupo de cerca de meia centena de jovens universitários da Missão País, um projeto através do qual voluntários prestam um serviço social à comunidade que visitam, nomeadamente atividades de animação em lares e visitas porta a porta a quem mais precisa.

Os jovens são estudantes de Medicina do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) e irão dividir-se em pequenos grupos que irão fazer voluntariado nas IPSS de Alijó, Carlão, Favaios, Pegarinhos, Sanfins do Douro, Santa Eugénia, Vila Chã, Vila Verde e Vilar de Maçada e ainda na Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM).

Este projeto inclui ainda a recuperação de uma habitação, em colaboração com a associação Just a Change. Durante a semana, o grupo irá também ao Agrupamento de Escolas D. Sancho II para dar a conhecer o seu projeto. No dia 4 de março, os voluntários irão atuar numa peça de teatro no Auditório Municipal de Alijó, aberta à comunidade.

A retoma pós-pandemia vai permitir que os voluntários realizem visitas porta a porta, devidamente identificados, de forma a levar algum conforto e companhia às pessoas mais isoladas. Sendo este o primeiro ano desta iniciativa, o Município espera poder alargá-la a todas as freguesias do Concelho no próximo ano.

Tendo em conta que o objetivo da Missão País é também inspirar outros jovens, o Município de Alijó decidiu abrir este projeto a todos os voluntários do Concelho interessados em acompanhar e colaborar com os jovens universitários. Assim sendo, os voluntários locais interessados em participar neste projeto poderão inscrever-se em https://www.cm-alijo.pt/participar/banco-local-de-voluntariado/missao-pais.