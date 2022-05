Estudo para a Reabilitação da Linha do Douro – Troço Pocinho/Barca d’Alva apresentado a 25 de maio

O estudo para a Reabilitação da Linha do Douro – Troço Pocinho/Barca d’Alva, desenvolvido pela CCDR-NORTE e a Infraestruturas de Portugal, será apresentado no próximo dia 25 de maio, às 16h30, no Teatrinho da Régua, no Peso da Régua.

A sessão, que conta com as presenças do Ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, do Presidente da CCDR-NORTE, António Cunha, e do Presidente da CIM Douro, Carlos Silva Santiago, visa apresentar as principais conclusões deste estudo, quer na componente de reabilitação da infraestrutura ferroviária, quer na dimensão da viabilidade e impactos económicos da sua reativação.