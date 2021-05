Etapa portuguesa do WTCR 2021 vai realizar-se no Estoril

A etapa portuguesa do WTCR 2021, Taça do Mundo de Carros de Turismo, organizada pela FIA, vai decorrer no Autódromo do Estoril, em vez do Circuito Internacional de Vila Real, informou a autarquia, em conferência de imprensa.

Rui Santos, presidente da Câmara Municipal, justifica a decisão da organização com a necessidade de garantir a segurança da população local, num evento que atrai até Vila Real milhares de pessoas, ao longo do fim de semana. “Os pontos mais fortes do circuito como a proximidade aos pilotos e aos carros, o envolvimento do público no espetáculo, o acesso do público a todo o traçado, passaram a ser um obstáculo à realização das provas”, disse.

O autarca confirmou, no entanto, que o regresso das corridas de Vila Real está garantido a partir de 2022. Nesse sentido, será assinado, depois do mês de outubro, altura em que se realizam as Eleições Autárquicas, a assinatura de um contrato para a realização da prova nos três anos seguintes.