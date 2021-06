“Eu fico em Portugal”: livro de viagens apresentado em Montalegre

25 bloggers de viagem portugueses exploraram Portugal, descreveram belezas menos óbvias e, agora, juntam-nas num livro que pretende desafiar toda a gente a ajudar a recuperar o turismo nacional. Foi apresentado, em streaming, a partir do Ecomuseu de Barroso em Montalegre.

A vida deles costuma fazer-se a trilhar o Mundo, mas o Mundo trilhou-lhe os caminhos e prendeu-os a Portugal com uma pandemia que suspendeu o Planeta. São 25 dos mais influentes bloggers de viagem portugueses e apresentam amanhã o “epílogo” da aventura que os pôs a cruzar o país, atrás de paraísos à mão de semear e de territórios de baixa densidade. Porque viajar também deve ser cá dentro.

Chama-se #EuFicoEmPortugal e estará e forma de livro nas livrarias a partir de dia 22, mas levantou-se o véu sobre ele, de Montalegre e em streaming para o Mundo através do Facebook da Associação de Bloggers de Viagem Portugueses (ABVP), do Facebook do Ecomuseu de Barroso e do Facebook do Município de Montalegre. Foi uma apresentação em jeito de conversa e com a moderação do jornalista Tiago Alves, da Antena 1.

“Quanto mais viajo, mais tenho a certeza de viver num país extraordinário, com uma diversidade a todos os níveis notável – da gastronomia às paisagens, passando pelo património arquitetónico e natural – num espaço geográfico bastante reduzido, e tudo isso polvilhado com a arte de bem receber que tão bem caracteriza o povo português”, resume Filipe Morato Gomes, que preside à ABVP, é autor do blogue Alma de Viajante e vê este compêndio como um “tributo” à “riqueza humana, paisagística e cultural” de Portugal.

E por ser assim é que se trata de um livro com pessoas dentro dos lugares, completa Rui Barbosa Batista, jornalista e autor do blogue BornFreee. Porque são “o nosso maior património”.

Trata-se da segunda aventura no universo dos livros a cargo da ABVP. No ano passado, publicaram “Viagens de uma vida”, que passa pelas melhores experiências de viagem em destinos espalhados pelo Mundo. “A Idioteque não poderia passar ao lado desta iniciativa que visa reanimar o turismo português”, diz o editor, Manuel Andrade, que renova a parceria com a ABVP em nome do “lado mais profundo e quantas vezes telúrico e feérico do nosso maravilhoso país”, percorrido de norte a sul, de este a oeste e até às ilhas.