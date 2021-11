Eurocidade Chaves-Verin apresenta riqueza patrimonial e termal ao Conselho da Europa

A Eurocidade Chaves-Verin, AECT, como membro da Associação Europeia de Cidades Termais Históricas (EHTTA), recebeu, nos dias 25 e 26 de novembro, a visita da especialista independente, Cristina Farinha, da Universidade do Porto, designada para avaliar a Rota Termal e das Águas Verín-Chaves-Vidago, no âmbito do Itinerário Cultural Europeu do Conselho da Europa que integram as cidades com Herança Termal na Europa, representadas pela EHTTA.

A visita contou também com a presença da Diretora da EHTTA, Simone Zagrodnik e do Presidente do Comité Científico da EHTTA, Mario Crecente.

Com o objetivo de valorizar a importância do complexo patrimonial termal da Eurocidade e a para o Itinerário Cultural Europeu, as visitas contemplaram o património do Vidago Palace, o Posto de turismo e por último, o Balneário Pedagógico de Vidago e os principais pontos termais e históricos do território, as Termas de Chaves, Cabreiroá e Caldeliñas.

No decurso da visita, a delegação encontrou-se com os diferentes responsáveis das instalações termais e turísticas da Eurocidade.

Para além da Rota Termal e da Água, o património e cultura de Chaves e Verín foram apresentados como parte importante deste mesmo itinerário.

Fonte: CM Chaves