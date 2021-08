Eva Anjos é a candidata do PSD para presidir a Assembleia Municipal de Mondim de Basto

Eva Anjos, candidata independente, é a aposta do PSD para presidir a Assembleia Municipal de Mondim de Basto. A divulgação foi feita por Bruno Ferreira, candidato do PSD à Câmara Municipal, durante a entrega de listas aos órgãos autárquicos.

Eva Anjos tem 54 anos, casada, dois filhos, vive na Freguesia de São Cristóvão de Mondim de Basto, foi bancária durante 31 anos, e está atualmente na pré-reforma. Assume, assim, o compromisso de estar sempre presente e disponível para o concelho de Mondim de Basto.

A cabeça de lista do PSD tem um percurso ligado ao associativismo no concelho, com participação ativa na direção da “Tertúlia Mondinense” e no “Mondinense F.C.”.

A lista do PSD à Assembleia Municipal conta com 30 elementos, entre eles José Cordeiro, mais conhecido por “Chefe Cordeiro”, como segundo elemento da lista. O reputado Chefe de Cozinha demonstra, assim, o empenho e disponibilidade para contribuir com a sua experiência e conhecimentos para a melhoria da sua terra.

Vítor Costa, Professor, natural da Freguesia de Vilar de Ferreiros, e com grande experiência autárquica, é o terceiro elemento da lista.

A candidatura do PSD apresenta uma equipa competente, dedicada e preparada para o exercício de funções na Assembleia Municipal. A lista possui representantes de todas as freguesias do concelho, integra todas as gerações e assume o compromisso de colocar “Mondim Primeiro” e defender o interesse de todos os Mondinenses.

O PSD foi a único partido político a apresentar candidaturas a todos os órgãos autárquicos no concelho de Mondim de Basto.