Eventos culturais noturnos cancelados em Chaves até ao final do mês

O Município de Chaves informou que os eventos culturais noturnos que tinha programado realizar até ao final do mês de julho serão cancelados devido ao agravamento da situação pandémica no concelho.

A decisão foi tomada pela autarquia por questões de precaução, de forma a contribuir para se evitarem possíveis novos contágios por coronavírus (Covid-19).

O Município apela, assim, a todos os munícipes que adotem as medidas de proteção individual que têm vindo a ser recomendadas pela Direção-Geral de Saúde, numa perspetiva de promoção da saúde pública e de contenção deste surto no nosso concelho.

De acordo com o último relatório do Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Tâmega, o concelho de Chaves apresentava 192 casos ativos de infeção.