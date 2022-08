Evocação histórica da criação do Corpo de Salvação Pública

No próximo sábado, dia 20 de agosto, no Museu do Som e da Imagem, Teatro Municipal de Vila Real, a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Salvação Pública e Cruz Branca de Vila Real vai evocar a criação do Corpo de Salvação, há 125 anos, conforme o seguinte programa: 16:30 horas, receção aos convidados; 17:00 horas, abertura; 17:05 horas, toque alvorada; 17:10 horas, alocução do presidente da Direção; 17:20 horas, evocação histórica pelo dr. Ribeiro Aires; 17:50 horas, encerramento da sessão pela entidade que preside ao evento; 18:00 refresco; 18:30, fim.