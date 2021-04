Ex-autarca volta a candidatar-se a Lamego

Francisco Lopes, antigo autarca de Lamego, vai novamente candidatar-se à Câmara Municipal, pelo PSD, em coligação com o CDS-PP. A candidatura foi anunciada no passado dia 7 de abril, por José Silvano, secretário-geral do partido.

Francisco Lopes foi presidente da Câmara Municipal de Lamego durante 12 anos, entre 2005 e 2017, cargo que deixou por limitação de mandatos.

O ex-autarca, que chegou a entregar o cartão de militante do PSD, informou que já recuperou a filiação e pretende, agora, retomar um projeto que teve de interromper.

Francisco Lopes é quadro superior da EDP. Foi diretor do Instituto de Navegabilidade do Douro e administrador no Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos.

A autarquia de Lamego é liderada, desde 2017, pelo socialista Ângelo Moura. Refira-se que, há quatro anos, Francisco Lopes apoiou o candidato do CDS-PP à autarquia de Lamego.