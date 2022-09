Ex-Comandante do Posto de Boticas da GNR recebido pelo presidente da Câmara

O ex-Comandante do Posto de Boticas da Guarda Nacional Republicana (GNR), Sargento Armindo Serra, esteve no edifício dos Paços do Concelho, para se despedir do Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, uma vez que cessou as suas funções de chefia do Posto.

O Sargento Armindo Serra agradeceu toda a disponibilidade e colaboração demonstrada pelo município durante o período em que desempenhou o cargo de comandante em Boticas.

Por sua vez, o autarca retribuiu os votos de agradecimento, enaltecendo as boas relações de proximidade e cooperação entre as duas instituições públicas.

Fernando Queiroga aproveitou a ocasião para destacar ainda a dedicação que o Sargento, natural do Concelho de Boticas, teve em prol da sua terra, entregando-lhe, em nome do município e dos botiquenses, uma pequena lembrança.

GC CM Boticas