Ex-deputado do PS candidata-se à Assembleia Municipal em Alijó

Renato Sampaio, ex-deputado do PS, de 69 anos, saiu do Parlamento nas últimas eleições legislativas, ao fim de 20 anos de funções. Foi eleito pelo círculo do Porto, em seis legislaturas, entre 1999 e 2019.

Será, agora, candidato à Assembleia Municipal em Alijó, nas autárquica de 26 de setembro, ao lado do candidato Carlos Magalhães, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Alijó e candidato à Câmara Municipal pelo PS.

Renato Sampaio, antigo deputado socialista, e um dos últimos “socráticos” no PS, assumiu a candidatura no concelho de onde é oriundo.