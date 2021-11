Executivo Municipal de Mesão Frio reuniu com funcionários e colaboradores

Esta quarta-feira, dia 3 de novembro, o Presidente da Câmara Municipal de Mesão Frio, Paulo Silva, promoveu uma reunião com todos os funcionários e colaboradores da autarquia, o executivo camarário e o seu staff político, que governará o município durante o quadriénio 2021-2025.

Na reunião que decorreu no Multiusos Municipal, o edil apresentou o novo executivo camarário e respetivo staff político, designadamente: o Vice-Presidente, Fernando Correia, a Vereadora, Justina Teixeira, o Adjunto, Marco Ferro, a Secretária, Marisa Carreira e o Secretário da Vereação, Pedro Monteiro.Para além da apresentação dos novos elementos, os objetivos centrais desta reunião cingiram-se à exposição e ao debate de estratégias referentes aos trabalhos a realizar, bem como, metas a atingir, a curto e médio prazos. Foi também, intenção desta reunião, a auscultação das necessidades de funcionários e colaboradores e o estímulo dos mesmos, considerando os intentos estabelecidos para este primeiro mandato autárquico do Presidente Paulo Silva.

O Presidente recentemente eleito referiu que pretende premiar o mérito profissional dos funcionários e colaboradores e incentivou-os a criarem uma comissão de bem-estar, para a realização de eventos internos, com a finalidade de contribuir para o contínuo melhoramento do ambiente laboral e fortalecer laços, dando como exemplo já muito próximo, a organização do jantar de natal da autarquia.Aproveitou o ensejo para dar nota de alguns eventos já em execução para este ano, nomeadamente, o magusto comunitário, a Feira Anual de Santo André e o Natal. Por último, reforçou como estratégia importante deste executivo municipal, a forte aposta nas áreas da cultura, do desporto, do lazer e bem-estar, tendo como foco principal as pessoas.

Fonte: CM de Mesão Frio