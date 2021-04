Executivo municipal visitou Abambres SC por ocasião do 53º aniversário

O Abambres Sport Club assinalou, hoje, o 53° aniversário. Esta importante coletividade, responsável pela formação desportiva de milhares de jovens, recebeu neste dia o executivo da Câmara Municipal de Vila Real, na visita às obras de construção da nova bancada.

Ao longo dos últimos 7 anos foram vários os investimentos promovidos pela autarquia, em parceria com o Abambres SC, nos equipamentos do clube, nomeadamente o relvado sintético, a construção dos balneários e agora as bancadas.

O Município de Vila Real, através das redes sociais, desejou “a continuação dos maiores sucessos ao Abambres”, reafirmando o compromisso de “continuar a apoiar esta importante associação nos seus projetos para o futuro”.