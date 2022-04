“Exercício à Escala Total” em Ribeira de Pena

O Município de Ribeira de Pena vai realizar um “Exercício à Escala Total”, no heliporto municipal, no dia 22 de abril, a partir das 15h00, com vista a testar o plano de emergência desta infraestrutura.

A concretização deste “Exercício à Escala Total” visa avaliar a capacidade de intervenção operacional dos meios de socorro internos e a articulação entre as diversas entidades, em caso de acidente com aeronave, no heliporto municipal de Ribeira de Pena.

Este exercício tem como objetivo sensibilizar os agentes de proteção civil para o risco de acidentes com aeronaves e melhorar a sua atuação em ocorrências desta natureza.

GC CM de Ribeira de Pena