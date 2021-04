A Câmara Municipal de Mesão Frio e o Centro de Tropas de Operações Especiais do Exército Português informaram que, no âmbito do Exercício «LONG PRECISION 2021», militares Snipers vão utilizar a carreira de tiro da Serra do Marão, hoje, dia 5 de abril, entre as 8 horas as 17 horas para efetuar exercícios de tiro com armamento de precisão.

A autarquia apelou toda a população para que, durante este período, tenha o máximo cuidado para que o treino possa decorrer sem incidentes.