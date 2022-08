O Exército​ reforçou o combate ao incêndio de Vila Real com Quatro Pelotões de Rescaldo e Vigilância Ativa Pós-Incêndio, estando Três Pelotões empenhados no Teatro de Operações de Mondim de Basto e Um no de Santa Marta de Penaguião.

Mantêm-se igualmente 26 Patrulhas de Vigilância e Deteção, no âmbito dos Protocolos Municipais e do Plano Faunos.

Fonte: Exército Português

Fotografia de arquivo