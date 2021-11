Exército promove exercício militar em Vila Pouca de Aguiar

Entre 2 e 8 de dezembro, vai realizar-se um exercício militar em Telões e Tourencinho, no concelho de Vila Pouca de Aguiar, no âmbito da realização do 136.º Curso de Comandos.

Este exercício constará de deslocamentos apeados fora dos itinerários, movimentos esporádicos de viaturas pelos itinerários principais e realização de ações militares, envolvendo um efetivo estimado de 60 militares.

O Regimento de Comandos pretende realizar um exercício em que “serão apenas utilizados meios simulados que não interferem com o meio ambiente e rotinas sociais das populações, havendo esporadicamente disparos de munições e explosões simuladas”.

Com a duração de três meses, o Curso de Comandos tem como objetivo habilitar Oficiais, Sargentos e Praças do Exército Português com a especialidade Comando.

O Curso prepara os militares para atuar em condições de elevada exigência e sacrifício, conferindo-lhes para o efeito uma superior preparação técnica e tática, assim como elevados padrões de desempenho psicofísico a nível individual e coletivo.