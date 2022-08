Exército reforça dispositivo no âmbito da prevenção e combate a Incêndios Rurais

O Exército vai reforçar o dispositivo de combate e prevenção a incêndios rurais. O reforço do Dispositivo Integrado de Vigilância e Deteção de Incêndios rurais materializa-se pela realização de 18 Patrulhas de Vigilância e Deteção.

Este reforço materializa-se pela realização de 18 Patrulhas de Vigilância e Deteção (PVD) nos distritos de Aveiro, Bragança, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Portalegre, Porto, Vila Real e Viseu.

Decorrente dos protocolos municipais celebrados, o Exército realiza nove PVD em nove municípios, das seguintes Unidades: Escola dos Serviços e Escola das Armas, e dos Regimentos de Cavalaria N.º 6, de Comandos, Infantaria N.º 19 e N.º 1.

Mantêm-se as 18 PVD diárias realizadas no âmbito do Protocolo de colaboração entre as Forças Armadas e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, que se prolonga até 30 de setembro.