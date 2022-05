Exposição “Amor Colour” para visitar na Biblioteca Municipal de Mondim de Basto

Foi inaugurada, na Biblioteca Municipal de Mondim de Basto, a exposição “Amor Colour”, inserida no projeto PESES – Projeto de Educação para a Saúde e Educação Sexual, do Agrupamento de Escolas.

Uma iniciativa que reúne trabalhos da autoria dos alunos do ensino Pré-Escolar e do 1º Ciclo, em articulação com as disciplinas de Educação Visual e Educação Tecnológica.

A Vereadora Carla Silva esteve presente na inauguração da exposição e destacou a importância de se trabalhar a temática dos afetos e da sexualidade com os alunos, numa perspetiva de educação global do indivíduo e de respeito por si e pelo outro.

Esta exposição está patente até ao dia 31 de maio, na Biblioteca Municipal, e toda a comunidade está convidada a visitar.