Exposição “Animalítica”, de Emílio Remelhe, inaugurada no Espaço Miguel Torga

Aconteceu este sábado, no Espaço Miguel Torga, a abertura da exposição “Animalítica” de Emílio Remelhe. Artista português, nascido em Barcelos em 1965, Emílio Remelhe tem como formação a pintura e leciona ilustração, desenho, escrita criativa e narrativas. A sua atividade inclui artes plásticas, cenografia, desenho, ilustração e literatura, mais precisamente em ficção, poesia e teatro. Expõe coletivamente desde os anos oitenta e individualmente desde os anos noventa.

Este sábado, inaugurou a sua exposição “Animalítica” que aponta como sendo uma união entre o desenho e a escrita a partir de recursos líticos, linguísticos e narrativos, ou seja, um conjunto de imagens e textos com ligação à obra de Miguel Torga.

“Animalítica propõe e articula diferentes temas, centrando-se na descoberta de uma «presença alfabética na paisagem granítica». Apelando à observação da realidade e à imaginação, convocando a memória coletiva e individual, envolvendo ferramentas culturais e sociais básicas – como falar, escutar, ler, escrever, contar, desenhar, etc (…). É uma exposição para nos interpelar e devolver, por outros atalhos, à contínua leitura de Torga.” – Emílio Remelhe A exposição está disponível para visitação até ao dia 30 de abril de 2022, com entrada livre, na sala de exposições temporárias do Espaço Miguel Torga.