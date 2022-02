Exposição “B.I. Biosfera Integrada” em exibição na Câmara Municipal de Boticas

Tendo em conta a importância que o Município de Boticas atribui às iniciativas culturais no Concelho, encontra-se patente ao público, no Átrio da Câmara Municipal, a exposição itinerante “B.I. Biosfera Integrada”, da autoria do fotógrafo de natureza, Pedro Rego.

A mostra, desenvolvida pelo Centro de Ciência Viva de Bragança, no âmbito do projeto “Rotas científicas para uma integração intercultural”, disponibiliza um conjunto de imagens alusivas à vida selvagem, com o objetivo de sensibilizar e consciencializar as pessoas para o quanto cada espécie é única e importante na manutenção da biodiversidade no planeta.

A relação existente entre a fauna e a flora e os ecossistemas onde se inserem, explorando e refletindo os temas da promoção e conservação da natureza através de uma viagem identitária, simbólica e fascinante entre África e Portugal, é outro dos pontos de destaque da mostra fotográfica.

A exposição “B.I. Biosfera Integrada” é de entrada gratuita e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, no edifício dos Paços do Concelho.

GC CMB