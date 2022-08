Exposição com mais de 400 trabalhos é o resultado final do projeto “Cultura para Todos”

São mais de 400 os trabalhos que integram a exposição final concretizada pelos participantes do Projeto municipal cultural denominado ”Cultura Para Todos”. A mostra foi inaugurada na passada sexta-feira, dia 29 de julho, e contou com a presença do executivo municipal, monitores e participantes, um momento em que foi assinalado com uma festa aberta à comunidade.

A sessão de abertura desta exposição levou até à Sala Multiusos do Centro Cultural de Chaves centenas de pessoas, que tiveram a oportunidade de verem e reverem os mais de quatrocentos trabalhos resultantes da criatividade desenvolvida no âmbito dos vários ateliers promovidos em diversas áreas com especial enfoque na Música, Escrita, Teatro, Artesanato, Dança e Artes Manuais.

Num balanço muito positivo, para o Presidente da Câmara, Nuno Vaz, “este foi claramente um projeto bem conseguido porque atingiu os objetivos, porque interagiu com as pessoas, porque estimulou a sua criatividade, ajudando-as a construir cultura inclusiva.” Acrescentou ainda que que se tratou de “um projeto excecional de pessoas para pessoas singulares, numa expressão do que foi um trabalho de afetos, de envolvência de integração e de partilha que se encontra patente neste espaço expositivo e que resultou num projeto de felicidade para os participantes.”

Esta exposição, resultado do trabalho individual e coletivo das muitas aprendizagens desenvolvidas, estará patente ao público na Sala Multiusos do Centro Cultural de Chaves até ao final do mês de agosto, podendo ser visitada de segunda a sexta-feira das 10h00 às 12h30 e das 14h30 às 18h30.

Esta iniciativa que, através da promoção da cultura pretendeu alcançar a anulação de estereótipos sociais relacionados com o perfil dos protagonistas da criação artística, teve como principais objetivos a promoção, aquisição e desenvolvimento de competências básicas profissionais, sociais e pessoais, junto de grupos excluídos ou socialmente desfavorecidos, através de dinamização de práticas artísticas e culturais diversificadas.

“Cultura para Todos – A Criatividade Eleva o Espírito, Agita outros Mundos | NORTE-07- 4230-FSE-000022’’ é um projeto do Município de Chaves, financiado pelo Norte 2020, Portugal 2020 e União Europeia ‐ Fundo Social Europeu.