Exposição “Da Figuração à Abstração” no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso

Abriu ao público, no passado sábado, dia 11 de setembro (sábado), no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso (MACNA), o terceiro e último momento expositivo intitulado “Da Figuração à Abstração”, com obras de Nadir Afonso pertencentes a diversas coleções institucionais, nomeadamente ao Museu Nacional de Soares dos Reis, ao Atelier-Museu Júlio Pomar, ao Centro de Arte Moderna– Fundação Calouste Gulbenkian, à Fundação Millennium BCP, à Fundação de Serralves e à Fundação Nadir Afonso

Integrado na efeméride do centenário de nascimento do mestre flaviense Nadir Afonso, e no âmbito do programa comemorativo Nadir Afonso, entre o local e o global, o município apresenta uma coleção que coloca lado a lado alguns autores influentes no percurso artístico de Nadir Afonso, com especial incidência nos anos de formação na Escola Superior de Belas-Artes do Porto: Dordio Gomes, Fernando Lanhas, Júlio Pomar e Júlio Resende.

No dia de abertura, a exposição contou com entrada gratuita e uma visita guiada proporcionada pela curadora Maria do Mar Fazenda.

Esta mostra expositiva estará patente ao público até ao dia 5 de dezembro de 2021, de terça a domingo, das 10h30 às 13h00 e das 14h30 às 19h00.