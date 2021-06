Exposição de fotografia “Douro, Memória com Futuro” no Auditório Municipal do Peso da Régua

Está patente na Galeria de Artes do Auditório Municipal do Peso da Régua a exposição de fotografia “Douro, Memória com Futuro”. Esta exposição, composta por 60 fotografias, os trabalhos vencedores do Concurso Internacional de Fotografia 2020, promovido pelo Museu do Douro, com o apoio mecenático da EDPP e a parceria do IVDP.

O objetivo deste concurso é dinamizar e dar visibilidade, através do registo fotográfico do património construído no presente, entendendo-o como parte da memória futura.

Esta exposição resulta da parceria instituída pela Câmara Municipal com o Museu do Douro e assinala o quinto aniversário do Auditório Municipal do Peso da Régua.

A exposição estará patente até ao dia 31 de julho.