Exposição de Pintura “Chaves Monumental” de Alfredo Cabeleira no Museu da Região Flaviense

O Museu da Região Flaviense vai receber, de 1 a 30 de setembro, a Exposição de Pintura “Chaves Monumental”, um conjunto de trabalhos do artista plástico Alfredo Cabeleira.

A arte do pintor flaviense integra várias coleções particulares, nacionais e internacionais, em países como a França, Espanha, Alemanha e Bélgica, tendo já mais de quatro centenas de exposições realizadas.

Caracterizado pela contínua procura de temas rurais para as suas obras, Alfredo Cabeleira foi distinguido com o prémio de Pintura Flaviae 96, em 1996, e em 2008 e 2009 com o Diploma de Mérito de Pintura Rápida em Vilas Boas.

Com um percurso ligado ao associativismo, é sócio fundador da Associação “Amigos das Artes de Trás-os-Montes e Alto Douro” e membro da Sociedade de Belas Artes e da Associação de Artistas Plásticos do Alto Tâmega e Monterrei.

Alfredo Cabeleira tem atualmente um atelier em Castelões, localidade de onde é natural.

A exposição, com entrada gratuita, estará patente ao público todos os dias, das 09h30 às 13h30 e das 14h30 às 18h30, em conformidade com a lotação máxima do espaço, no cumprimento das diretrizes emanadas pela DGS.