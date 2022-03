Exposição de pintura em Lamego mostra “Rostos da Democracia”

A Galeria Solar da Porta dos Figos, situada no Bairro do Castelo, acolheu esta quinta-feira, 24, a inauguração da exposição de pintura “Rostos da Democracia” que reúne trabalhos da artista plástica Mafalda Rocha. Esta mostra pode ser apreciada até 1 de maio, de terça-feira a domingo. A entrada é livre.



O ato simbólico contou com a presença do Presidente da Câmara Municipal de Lamego, Francisco Lopes, e da Vice-Presidente e Vereadora com o pelouro da Cultura, Catarina Ribeiro. “Esta exposição fixa, para memória futura, alguns rostos que ajudaram a perpetuar, através da literatura, este ato libertador, único na História da Humanidade. Esta iniciativa constitui, ao mesmo tempo, uma sentida homenagem a todos aqueles que devolveram aos portugueses a capacidade de viver e sonhar em Liberdade. É uma viagem única pelas memórias da Revolução de 25 de Abril de 1974”, sublinha Francisco Lopes.

Na nova proposta cultural do Município de Lamego, Mafalda Rocha apresenta “registos da História, rostos que nenhum lápis azul ou censura foi capaz de eliminar ou rasurar, na expectativa de que seja para além de uma homenagem, um estímulo à reflexão sobre o papel e lugar de cada um de nós na defesa dos direitos individuais e sobretudo civilizacionais”.