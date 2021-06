Exposição de reproduções de “Obras del Museo Nacional del Prado” na Biblioteca Municipal

A Biblioteca Municipal foi ontem, dia 8 de junho, palco da abertura da exposição “Obras del Museo Nacional del Prado”, disponibilizada pela Consejería de Educación da Embaixada de Espanha em Portugal, a pedido do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins.

A mostra conta com réplicas de obras da autoria de Diego Velázquez, El Greco, Francisco de Goya, Sandro Botticelli, Fra Angelico, entre outros. Pode ainda ver-se a reprodução da obra de José de Madrazo y Agudo, “La muerte de Viriato, jefe de los lusitanos”.

A Consejería da Educacíon da Embaixada vem colocando à disposição das escolas portuguesas, desde 2017, 20 reproduções em formato K-LITE de obras expostas no Museo Nacional del Prado, em Madrid.

O Diretor do Agrupamento de Escolas Dr. Júlio Martins, Joaquim Tomaz, que procedeu à abertura da mostra, referiu-se ao grande interesse da mesma para o enriquecimento cultural dos alunos das escolas do nosso concelho.

O Vice-Presidente da Câmara, Francisco Melo, presente na sessão de abertura, reconheceu a importância da iniciativa, realçando a vertente didática da mesma para os alunos do concelho, que poderão conhecer diversas obras icónicas da civilização ocidental, todas da autoria de pintores universais. Referiu ainda que as mesmas são uma fonte de informação sobre as diversas épocas históricas, que retratam ideais de beleza e personalidades marcantes, bem como cenas mitológicas, sendo que estes artistas, através da pintura, efetuaram autênticos manifestos à religiosidade, à política e à sociedade da sua época.

A exposição estará patente ao público até ao dia 15 de junho de 2021, enquadrada no horário habitual de funcionamento da Biblioteca.