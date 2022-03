Exposição de Rui Duarte no Museu Escola de Ribeira de Pena

O Museu Escola de Ribeira de Pena recebeu na passada sexta-feira, dia 4 de março, a inauguração da exposição “Janela Indiscreta”, do Professor Rui Duarte.

Na sessão de inauguração desta mostra composta por retratos suportados num jogo de linhas e sombras, onde Rui Duarte procura explorar a sensualidade das formas e das poses, em que a protagonista é “a mulher”.

Rui Duarte nasceu na região de Auvérnia, na cidade francesa de Clermont-Ferrand, na infância veio viver para Portugal, em Amarante. Lecionou em várias escolas do ensino básico e secundário, lecionando em Ribeira de Pena, no Agrupamento de Escolas.

Na inauguração esteve presente o Presidente da Câmara João Noronha, o Vice-Presidente Luís Ferreira, a Vereadora Isabel Lourenço, o Presidente da Assembleia Municipal Marcial Rodrigues, convidados e população em geral.

No final da cerimónia, foi servido um Vinho Verde De Honra, com a presença da Violinista Natalia Ferreira, que nos deslumbrou com a sua música.

A exposição de pintura de Rui Duarte estará patente ao público durante este mês de março no Museu Escola.