Exposição de Serralves no MACNA encerra com visita orientada bilingue

Ainda no âmbito da exposição “Linhas de vento. Percursos artísticos na natureza”, o Serviço Educativo de Serralves, em parceria com o Município, promove no MACNA – Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso uma visita orientada (em português e espanhol) à referida mostra, destinada ao público em geral, no próximo dia 16 de abril (sábado) pelas 15h00. Esta é mais uma ação, dando continuidade às atividades educativas promovidas neste espaço museológico.

A inscrição é obrigatória, limitada a 25 participantes e de acordo com o tarifário em vigor. Os interessados poderão inscrever-se através do email mac.nadirafonso@chaves.pt ou pelo telefone 276 009 137.

A exposição “Linhas de Vento. Percursos Artísticos na Natureza”, especificamente desenvolvida para o MACNA,apresenta um conjunto de obras de artistas portugueses e internacionais que reequacionam o nosso vínculo com a natureza, estabelecendo as suas práticas artísticas em estreita relação com temas como o território, a geologia, a antropologia e a ecologia. Com curadoria de Joana Valsassina, a mostra reúne obras do arco temporal (dos anos 1960 até à atualidade) representativo da Coleção de Serralves. O próximo dia 16 de abril, sábado, é o último dia em que a exposição estará patente ao público.

