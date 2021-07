Exposição “Do oleiro aos pucarinhos” patente no Museu da Vila Velha

Abriu esta semana ao público a exposição “Do oleiro aos pucarinhos”, patente no Auditório do Museu da Vila Velha, em Vila Real. Esta exposição é o culminar de um projeto idealizado por uma aluna da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Laura Fraga, que cumpriu o seu estágio no Museu.

O objetivo do mesmo foi promover a olaria de Bisalhães junto dos mais pequenos, levando até eles a matéria prima desta arte – o barro. A par disso, foi explicado todo o processo através de um conto idealizado pela promotora da atividade – “O menino que adorava sujar as mãos no barro”.

Esta exposição é o rosto desta atividade, já que nela são exibidos os trabalhos das crianças que participaram na mesma.