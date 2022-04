Exposição fotográfica “A Idade é um Gosto” patente na Câmara Municipal de Mondim de Basto

Está patente no edifício da Câmara Municipal de Mondim de Basto, até ao dia 30 de abril, a exposição fotográfica “A Idade é um GOSTO”.

Trata-se de uma iniciativa promovida pela Equipa CLDS-4G Mondim.In., no âmbito da semana da Interculturalidade, que pretende sensibilizar as comunidades para valores como a Inclusão, a Igualdade e o Respeito pelas Pessoas Idosas.

A exposição integra 26 fotografias da autoria da Equipa CLDS-4G Mondim.In. que têm como protagonistas idosos residentes nas freguesias de Mondim de Basto, onde demonstram os seus talentos e as suas preferências. As restantes fotografias pertencem a autores variados e representam idosos de outras culturas e de outras partes do mundo.

Como explicou o Presidente da Câmara Municipal, Bruno Ferreira, “a Interculturalidade deverá ser encarada como uma forma de integração e de respeito pela diferença. É na diversidade que poderemos encontrar a riqueza de um povo e de uma cultura”.